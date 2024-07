Samardzic Milan, iniziati i dialoghi con l’agente! Previsto un CONTATTO con l’Udinese: per affondare il colpo serve una cessione ULTIME

Samardzic Milan, iniziati i dialoghi con l’agente! Previsto un contatto con l’Udinese: per affondare il colpo serve questo. Le ULTIME di calciomercato

Il mercato Milan fa sul serio per Samardzic. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, sarebbero iniziati i dialoghi col papà-agente e nei prossimi giorni ci sarà un contatto con l’Udinese. Per affondare il colpo serve prima una cessione.

PAROLE – «Lazar Samardžić è molto attratto dalla possibilità di trasferirsi al Milan. I dialoghi tra il club rossonero e il papà del calciatore serbo sono già iniziati e presto ci sarà un contatto diretto anche Milan-Udinese. In questo momento il Milan valuta uno scambio oppure l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare. Come già raccontato nei giorni scorsi, per affondare con decisione su Samardžić al Milan servirebbe prima un’uscita a centrocampo».