Samardzic Milan a fuoco lento: proseguono i CONTATTI con l’Udinese. A che punto siamo

Samardzic Milan avanti a fuoco lento: proseguono in queste settimane i CONTATTI con l’Udinese. A che punto siamo

È un Milan letteralmente scatenato sul mercato: dopo Morata, Pavlovic e molto probabilmente Emerson Royal e Fofana il club rossonero è pronto ad insistere per Lazar Samardzic dell’Udinese.

Per realizzare questo colpo servirà ancora del tempo e pazienza per andare a trattare con il club friulano, con il quale comunque in questa fase proseguono i contatti per cercare di arrivare a un’intesa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.