Samardzic Milan: interesse vivo, prima però le cessioni. Il serbo arriva se partono loro due, ecco i dettagli

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, il Milan è realmente interessato a Lazar Samardzic. È un nome che la dirigenza segue con grande interesse e per cui potrebbe iniziare una trattativa nelle prossime settimane.

Il club rossonero, però, vuole prima concentrarsi sulle partenze per liberare spazio in mezzo al campo. Si ascolteranno offerte per Yacine Adli e Tommaso Pobega: con la partenza di uno di loro due, dunque, si potrebbe dare l’assalto al serbo.