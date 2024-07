Samardzic Milan: Ibrahimovic e Moncada pensano a questa MOSSA per il centrocampo! L’IDEA che prende piede a Milanello

Samardzic Milan: Ibrahimovic e Moncada pensano ad una mossa per il centrocampo! C’è un’idea che prende piede a Milanello

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, per il Milan Lazar Samardzic è molto più di una suggestione. L’affare con l’Udinese potrebbe entrare nel vivo nel caso in cui le condizioni che il club friulano e l’entourage del calciatore dovessero porre sul tavolo potrebbero diventare vantaggiose per i rossoneri.

Non solo Youssouf Fofana del Monaco a centrocampo dunque, perché Moncada, Furlani e Ibrahimovic non si precludono la possibilità di arrivare ad una mezzala offensiva – vedi i contatti, al momento rimasti tali, per Adrien Rabiot – che aumenti il tasso qualitativo del reparto.