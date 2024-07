Samardzic Milan, Capello non è convinto: «Ha grandi colpi ma è DISCONTINUO. Fonseca dovrebbe…».. Le dichiarazioni dell’ex mister

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare uno dei tanti nomi accostati al mercato Milan ovvero quello di Lazar Samardzic. Un nome forte in queste ultime ore per i rossoneri che però non ha convinto completamente l’ex tecnico rossonero.

PAROLE – «Lazar ha talento, fantasia, estro. È un giocatore da grandi colpi, ma discontinuo. In questo dovrà essere bravo Fonseca, ma non avrà problemi».