Samardzic Milan, l’Udinese ha fissato il PREZZO: non partirà per meno di questa cifra. Ultime

Samardzic Milan, l’Udinese ha fissato il PREZZO: non partirà per meno di questa cifra. Tutti gli aggiornamenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan svelando come a centrocampo oltre a Fofana resiste anche l’idea di mettere sotto contratto Samardzic.

Trovare un accordo con il centrocampista serbo non è un problema, piuttosto potrebbe essere più problematica l’intesa con l’Udinese: il club friulano, per lasciarlo partire, non scenderà al di sotto dei 20 milioni di euro.