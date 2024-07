Samardzic Milan, CONTATTI continui con l’Udinese. Cosa filtra sul possibile colpo in mediana da parte dei rossoneri

Non solo Youssouf Fofana, il calciomercato Milan va a caccia di un altro centrocampista per completare il reparto. L’altro nome su cui sta lavorando la dirigenza è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese.

Vanno avanti i colloqui con il club friulano, che però non intende fare sconti sul prezzo del cartellino. Proprio per questo motivo il discorso tra le due società non è ancora decollato in maniera definitiva. Lo riporta Tuttomercatoweb.