Samardzic Milan: ancora NESSUNA offerta ufficiale dei rossoneri, COSA FILTRA sul futuro

ll calciomercato Milan continua a seguire con interesse Samardzic dell’Udinese. Per ora non ci sono stati passi avanti

Da qualche settimana Lazar Samardzic è finito nel mirino del Milan che vorrebbe inserire un nuovo elemento di qualità in mezzo al campo.

Come riportato da Tuttosport, il centrocampista serbo piace sempre ai rossoneri, che però per il momento non ha ancora presentato un’offerta ufficiale all’Udinese. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni con il centrocampista voglioso di trasferirsi a Milano.