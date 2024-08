Samardzic Milan, così può SBLOCCARSI l’affare! L’Udinese ha SCELTO la contropartita: la risposta del Diavolo ULTIME

Samardzic Milan, così può SBLOCCARSI l’affare! L’Udinese ha SCELTO la contropartita: la risposta del Diavolo. Le ULTIME sul centrocampista

Si potrebbe sbloccare l’affare Samardzic. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’Udinese avrebbe le idee chiare per quanto riguarda la contropartita da richiedere al calciomercato Milan per sbloccare la trattativa.

Dopo il secco no per i nomi di Pobega e Adli, l’Udinese ha mostrato interesse per i giovani talenti rossonero Bartesaghi e Zeroli di cui però il Milan non se ne vuole privare.