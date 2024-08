Samardzic Milan dipende tutto… dall’attaccante! L’INCASTRO di mercato a sorpresa: cosa filtra in casa rossonera

Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan svelando un incastro a sorpresa. Tra gli obiettivi della dirigenza c’è anche il nome di Lazar Samardzic, il cui arrivo nella Milano rossonera è però legato alla questione attaccante.

Il motivo? Avendo una doppia punta in rosa Fonseca potrebbe anche decidere di schierare un attacco a due e quindi togliere un posto a centrocampo. A quel punto il mediano in più non sarebbe necessario.