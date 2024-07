Samardzic Milan, trattativa in STALLO! L’Udinese non è convinta da questo aspetto: i DETTAGLI per il centrocampista seguito dai rossoneri

Una trattativa che non sembra decollare quella che potrebbe portare Lazar Samardzic al calciomercato Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Udinese non sarebbe convinta dalle contropartite proposte per abbassare la cifra ovvero Adli e Pobega.

Due profili che hanno anche altre richieste e che il Milan starebbe valutando con attenzione. Bisognerà proporre altri calciatori o cambiare la formula dell’affare.