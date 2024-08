Samardzic Milan, Ibrahimovic ha una strategia PRECISA per il centrocampista! C’è il RETROSCENA

Samardzic-Milan, Ibrahimovic blinda l’accordo con il serbo e aspetta la seconda metà di agosto: strategia chiara

Come riferito dal Corriere dello Sport, Lazar Samardzic non è assolutamente uscito dal calciomercato Milan di questa estate. Tramite Ibrahimovic i rossoneri hanno blindato l’accordo con il padre-agente del calciatore sia per quanto riguarda l’ingaggio che le commissioni e ora aspettano lo sconto da parte dell’Udinese.

I friulani chiedono 25 milioni di euro bonus inclusi ma il Diavolo è convinto che sul finire del mercato la quadra possa essere trovata aggiungendo qualche bonus all’iniziale proposta di 15 milioni di euro.