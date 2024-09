Salvini ATTACCA: «San Siro? Città FERMA, il Comune ha PERSO 4 anni. Le società SCELGANO bene e in fretta, lo stadio va FATTO». Le parole

Salvini a un gazebo della Lega a Milano è intervenuto sulla questione di San Siro. Queste le parole del Ministro, tifoso del Milan, riportate da Sportface.

QUESTIONE SAN SIRO – «Da milanese e tifoso credo che a causa delle indecisioni del Comune abbiamo perso 4 anni, tornando esattamente punto a capo. Mi auguro che le società scelgano bene e in fretta perché c’è bisogno di stadi più moderni e sicuri. E’ un peccato che dopo 4 anni la città del fare sia ancora ferma. Per me possono farlo dove vogliono – San Donato, Rozzano, Sesto San Giovanni o anche al fianco di San Siro – basta che si faccia. In tutto il mondo si fanno stadi nuovi, a Milano no perché c’è tizio che dice no e caio che dice bah».