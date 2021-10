Saelemaekers convocato in Nazionale: «È sempre un onore» – FOTO

Alexis Saelemaekers è stato convocato dal Belgio. Il messaggio dell’esterno rossonero sulla decisione del ct Roberto Martinez

Il commissario tecnico della nazionale belga ha scelto di convocare Saelemaekers in vista dei prossimi impegni in Nations League. L’esterno del Milan ha mandato un messaggio sui social per festeggiare la convocazione.

Ecco il messaggio di Saelemaekers sul proprio profilo Instagram ufficiale: «È sempre un onore, ci vediamo presto».