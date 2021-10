Convocati Belgio Nations League: la scelta di Martinez su Saelemaekers

Anche il Belgio ha reso nota la lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League. Il ct Roberto Martinez si affida ai soliti Lukaku e De Bruyne. Convocato anche il milanista Saelemaekers, ecco tutti i nomi scelti dal commissario tecnico.

PORTIERI – Casteels, Courtois, Mignolet;

DIFENSORI – Alderweireld, Boyata, Castagne, Denayer, Meunier, Vertonghen;

CENTROCAMPISTI – De Bruyne, Dendoncker, T.Hazard, Saelemaekers, Tielemans, Vanaken, Witsel;

ATTACCANTI – Batshuayi, Yannick Carrasco, De Ketelaere, E.Hazard, Lukaku, Lukebakio, Trossard.

📝 Here are the Devils for the Final 4️⃣. 🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/1gXcD9ribn

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 1, 2021