Saelemaekers Milan, i rossoneri ATTENDONO proposte e FISSANO il prezzo: i dettagli sul futuro dell’esterno d’attacco belga

Nonostante l’ottima stagione in prestito al Bologna, Alexis Saelemakers ha fatto rientro al Milan, per via della decisione dei rossoblù di non esercitare l’opzione per il riscatto. Il belga farà parte inizialmente del gruppo a disposizione di Paulo Fonseca per il ritiro estivo, ma la sua permanenza a Milano sarà breve in quanto è considerato fuori dal progetto tecnico.

Come spiega Tuttosport, il calciatore è in attesa di una nuova squadra che gli garantisca di giocare con continuità. I rossoneri restano in attesa di ricevere proposte per la cessione del giocatore e fissano il prezzo attorno ai 12/15 milioni di euro. Soldi che permetterebbero ai dirigenti di avere ulteriori risorse da investire sul mercato.