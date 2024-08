Saelemaekers Milan, il FUTURO può aspettare? L’INDIZIO dall’allenamento di oggi a Milanello dei rossoneri in vista della Lazio

Saelemaekers è al centro del calciomercato Milan di questi giorni per le voci su un suo possibile addio (in particolare nell’ambito dello scambio con la Roma per Abraham). Il suo addio, però, potrebbe non essere così immediato. Come fa sapere Peppe Di Stefano a Sky Sport, infatti, il calciatore ha preso regolarmente parte all’allenamento di stamattina a Milanello assieme al resto del gruppo.

PAROLE – «Saelemaekersè uscito da poco da Milanello e si è allenato con la squadra questa mattinata, c’è attesa dunque per capire quale sarà il suo futuro».