Saelemaekers Milan, Fonseca ha le idee chiarissime! Il PIANO del tecnico e le NOVITÀ sul futuro

Saelemaekers Milan, Fonseca ha le idee chiarissime! Il PIANO del tecnico rossonero e le NOVITÀ sul futuro del belga

L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare di Alexis Saelemaekers, esterno tornato al Milan dopo l’ottima stagione in prestito al Bologna sotto la guida di Thiago Motta.

Il belga si è messo in mostra in questo precampionato rivelandosi una pedina preziosa all’interno dello scacchiere di Paulo Fonseca. Nonostante il suo futuro sia ancora in bilico, fa sapere il quotidiano, il tecnico si è già esposto più volte a favore di una sua permanenza.