Saelemaekers via dal Milan, Fonseca a SORPRESA: «Ecco come sono andate realmente le cose». Le sue parole in conferenza

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole su Saelemaekers, passato alla Roma.

SAELEMAEKERS E JOVIC – «Niente. Convocati domani Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Cuenca. Jovic è infortunato ora. Saelemaekers? Dobbiamo fare attenzione a quelle che sono le ambizioni dei giocatori»

