Saelemaekers Milan, Ceccarini sicuro: «Rossoneri stanno definendo il suo futuro». Le parole rilasciate nel consueto editoriale

Le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini nel suo consueto editoriale domenicale sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. Le parole sulla situazione Saelemaekers, tra Roma e Milan.

PAROLE – “Il Milan è in movimento soprattutto per regalare a Conceicao un’altra punta. Dopo aver perfezionato il trasferimento di Okafor al Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25, ora l’obiettivo principale è diventato Marcus Rashford. Il Manchester United è pronto a farlo partire. Il giocatore non è più al centro del progetto di Amorim e quindi è in cerca di una nuova sistemazione da qui a giugno. I contatti con il Milan sono continui”.