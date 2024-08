Saelemaekers Roma scenario ancora possibile: serve però questo INCASTRO. Ultime

Saelemaekers Roma scenario ancora possibile: serve però questo INCASTRO. Le ultime sulle mosse dei rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando come non è ancora del tutto tramontata l’ipotesi Roma per Alexis Saelemaekers.

L’affare potrebbe andare in porto in queste ultime settimane di calciomercato ma soltanto in con un suo eventuale inserimento nell’affare Tammy Abraham. Diversamente è difficile che le due società possano chiudere l’operazione.