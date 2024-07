Saelemaekers Milan, il belga SPERA nella permanenza! La POSIZIONE dei rossoneri sul suo futuro: ecco cosa filtra sui possibili scenari

Alexis Saelemaekers è tra i calciatori al centro del calciomercato Milan. Rientrato dal prestito al Bologna, il belga sembra destinato a partire ma non ha ancora trovato nessun accordo con altri club. Così sta prendendo parte al ritiro dei rossoneri e ha anche ben figurato nella prima amichevole estiva contro il Rapid Vienna.

Come fa sapere Calciomercato.com, il calciatore vorrebbe giocarsi le sue carte con Fonseca, e spera dunque di poter restare in rossonero: potrebbe essere anche una soluzione alternativa come terzino di spinta, visto il futuro in bilico per Florenzi e Calabria. Il club rossonero resta però fermo sulle proprie idee, ovvero quello di cederlo cercando di racimolare almeno 15 milioni di euro: è questa la valutazione fatta per lui.