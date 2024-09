Sacchi si ESPONE sul caso Theo-Leao: «Credo che le SCELTE DELL’ALLENATORE…». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul Milan. L’ex tecnico rossonero si è esposto sia su Fonseca che sul caso tanto discusso di Theo Hernandez e Leao. Di seguito le sue dichiarazioni.

SACCHI SU THEO E LEAO – «Non credo sia giusto tirare la croce addosso a Fonseca: lasciamolo lavorare in pace e poi potremo formulare un giudizio più equilibrato. Theo Hernandez e Leao? Non conosco le dinamiche all’interno del gruppo e non mi permetto di giudicare. Dico però che le scelte dell’allenatore, anche quando si ritiene che siano sbagliate, vanno sempre rispettate dai giocatori»