Sacchi sul Milan: «Theo e Leao faticano ad entrare nel progetto!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rossoneri a La Gazzetta dello Sport.

«Ci sono elementi come Theo Hernandez e Leao che prima erano i leader del gruppo e adesso, invece, faticano a entrare nel progetto Milan. La difesa, se devo dirla tutta, non è insuperabile e anche quelli che si stanno mettendo in mostra, come l’olandese Reijnders o come Pulisic, non hanno sempre quella continuità necessaria a raggiungere grandi traguardi»