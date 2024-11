Sacchi stronca il Milan: «Vittoria Scudetto? Meglio pensare a questo!». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Arrigo Sacchi, di commento alla partita brutta pareggiata dal Milan contro la Juventus, si è espresso con queste parole a La Gazzetta dello Sport.

«Il Milan mi ha davvero deluso. Sentire i fischi del pubblico rossonero, assolutamente comprensibili per il poco che si è visto, è stata una scossa, l’unica in una serata negativa. Avevo di fianco a me Franco Baresi e Daniele Massaro. Osservando il ritmo lento della partita, ho detto loro: ‘Se continuano così, potete giocare anche voi, e di sicuro fareste bella figura Sostengo che i rossoneri lo scudetto se lo possono scordare, devono pensare alla qualificazione in Champions».