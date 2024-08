Sabatini si SCAGLIA contro il Milan: «È una squadra SENZA SENSO! Poteva finire anche con tre gol in più del Parma, non si salva nessuno». Le dichiarazioni

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato a calciomercato.com la sconfitta del Milan contro il Parma: di seguito un estratto delle sue parole.

PAROLE – «A Parma c’è stata un’impietosa conferma: questo Milan è una squadra senza senso, con giocatori che non giocano, un allenatore che non allena e un dirigente (Ibra) che forse dirige, sì, ma non con la stessa riuscita delle sue attività pubbliche e social. Il Milan non aveva nulla del Milan».

«Sinceramente, poteva finire anche con tre o quattro gol in più del Parma. Non si salva nessuno, a parte un po’ Reijnders e Pavlovic per qualche entrata vivace. Nemmeno Leao per un dribbling: uno, non di più, eppure non sembra consapevole della sua prova imbarazzante. Tutto il resto è sbagliato e da rifare. Magari ripartendo da Fofana. Ma basterà?».