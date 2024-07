Rui Patricio Milan, c’è un nuovo club sul portiere offerto ai rossoneri. Tutti i DETTAGLI

Rui Patricio Milan, c’è un nuovo club sulle tracce del portiere offerto nelle ultime ore ai rossoneri. Tutti i DETTAGLI

Come riportato da Sky Sport ci sarebbe un nuovo club italiano sulle tracce di Rui Patricio, ex estremo difensore della Roma attualmente svincolato e proposto al calciomercato Milan in queste ultime ore.

Si tratta del Monza che, sfumata la possibilità di ingaggiare Keylor Navas a parametro zero, avrebbe virato con decisione sul portiere portoghese. C’è stata una prima richiesta di informazioni.