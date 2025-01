Romero Milan, sentenza sul futuro dell’esterno! Lascia i rossoneri, scambio di documenti in corso

Condividi via email

Romero Milan, arriva la sentenza sul futuro dell’esterno argentino: scambio di documenti in corso tra i rossoneri e il Cruz Azul

Come riferito da Daniele Longo, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X il calciomercato Milan ha chiuso di fatto l’operazione con il Cruz Azul per la cessione a titolo definitivo di Luka Romero:

PAROLE – «Scambio di documenti in corso tra il Milan e il Cruz Azul per la cessione di Luka Romero: operazione da 3,5 milioni di euro, contratto di 5 anni per il classe 2004».