Romero Milan, è UFFICIALE: l’argentino torna in rossonero, finito il prestito all’Almeria! Il COMUNICATO

Non solo acquisti e cessioni ma anche ritorni dai prestiti per il Milan. In tal senso è ufficiale il rientro di Romero dall’Almeria

Luka Romero, classe 2004, ha terminato la sua avventura in prestito all’Almeria e torna ad essere un calciatore di proprietà del Milan. Lo ha fatto sapere la società spagnola tramite i propri canali social:

IL COMUNICATO – «Luka Romero non continuerà con l’UD Almería dopo aver completato il periodo di prestito. Il club ringrazia il giocatore per il grande impegno dimostrato durante il suo periodo ad Almería. Buona fortuna per il futuro, Luka!»