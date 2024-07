Romero Milan, l’argentino è PRONTO al ritorno in Spagna: SCAMBIO di documenti tra i due club! Ecco dove andrà a giocare

Dopo il prestito della scorsa stagione all’Almeria, Luka Romero è pronto a salutare nuovamente il calciomercato Milan per tornare nel campionato spagnolo. Nuova avventura in prestito per l’attaccante argentino classe 2004, in procinto di unirsi al Deportivo Alavés.

Come fa sapere il giornalista Fabrizio Romano su X, i due club stanno preparando i documenti per il trasferimento del ragazzo. Ormai ci siamo.