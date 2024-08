Rocchi: «RINGRAZIO Marotta e l’Inter per come lavorano. Noi vogliamo che gli arbitri…». Le dichiarazioni

Presente alla conferenza stampa allo Sheraton di Milano, il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato così ringraziando la rivale del Milan, ovvero l’Inter per il lavoro svolto dai nerazzurri.

PAROLE – «Dietro agli errori arbitrali vogliamo evitare che si pensi sempre a ciò che non esiste (alla malafede ndr.). Ringrazio Marotta per come lavora all‘Inter e dico che il Referee Assistant Manager è una figura ideale con cui rapportarsi e confrontarci per evitare tanti casi e anche episodi durante le partite. Noi vogliamo che gli arbitri decidano in campo senza la tecnologia. Per mille motivi è questa la strada più importante ma soprattutto nel discorso tempo effettivo e tempo perso»