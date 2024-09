Risultati Serie A: la Fiorentina si SALVA col Monza, il Verona BATTE il Genoa. Ecco come sono andate le due partite

Si sono concluse poco fa le due partite di Serie A, valide per la 3° giornata, iniziate alle 18:30.

La Fiorentina ha pareggiato in rimonta per 2-2 contro il Monza e raggiunge il Milan in classfiica con 2 punti. Dopo i gol di Djuric e Maldini la Viola ha trovato il pari grazie a Kean e a Gosens. Il Verona, invece, ha espugnato lo Stadio Marassi vincendo 0-2 col Genoa con le reti di Tchatchoua e Tengstedst.