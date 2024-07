Rios Milan: è lui l’alternativa a Fofana. Ma può arrivare solamente in un caso a Milanello, ecco tutti i dettagli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il mercato Milan sta pensando ad altri profili nel caso in cui non si concretizzasse l’arrivo di Fofana. Il nome nuovo è quello di Richard Rios, colombiano classe 2000 del Palmeiras che già nelle scorse settimane era stato accostato ai rossoneri.

Rios è chiaramente extracomunitario, pertanto non ci sarebbe spazio per lui in rosa se arrivassero Strahinja Pavlovic e anche Emerson Royal.