Rinvio Bologna Milan, tifosi rossoneri perplessi: nel mirino finisce il peso “politico” della società in Lega

Rinvio Bologna Milan, i tifosi rossoneri si sentono danneggiati e sono perplessi: nel mirino finisce il peso “politico” della società in Lega

Il rinvio di Bologna Milan ha lasciato perplessi i tifosi rossoneri riguardo il peso “politico” della società all’interno della Lega Serie A.

Al di là delle polemiche e delle proteste via social, come spiega Tuttosport, il popolo milanista si chiede quanto pesi il Milan nelle decisioni del palazzo del potere. Già lo scorso anno, infatti, i tifosi si sentirono danneggiati da alcuni posticipi e anticipi che andavano a rendere più complicato il percorso della squadra di Pioli in Serie A e Champions League. Il Milan, a quanto risulta, non fece mai richieste specifiche nonostante lo stesso allenatore avesse evidenziato il problema. In altre occasioni istituzionali, poi, si nota l’assenza dei dirigenti rossoneri. A differenza di altri club…