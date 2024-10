Rinvio Bologna Milan, società rossonera furiosa: la decisione ha lasciato degli strascichi

Rinvio Bologna Milan, la società rossonera è ancora furiosa: la decisione ha lasciato degli strascichi per diversi motivi. Ecco quali

Il mondo Milan schiuma di rabbia per il rinvio della partita col Bologna. Come riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, questa decisione ha lasciato degli strascichi all’interno della società rossonera dove da ieri regna il malumore per tanti motivi.

In primis per il fatto che, da ora fino al recupero del match, la classifica del Milan sarà virtuale. Poi per il fatto che la settimana di lavoro sarebbe potuta essere organizzata in maniera diversa. E ancora perché Fonseca non avrà gli squalificati Reijnders e Theo Hernandez. A peggiorare l’umore del Milan è stato il mancato rosso inflitto a Di Lorenzo in Napoli Lecce per doppia ammonizione.