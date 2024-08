Rinnovo Theo Hernandez Milan, trattativa in STAND-BY: c’è DISTANZA tra le parti. Ultimissime

Rinnovo Theo Hernandez Milan, trattativa in STAND-BY: c’è DISTANZA tra le parti. Le ultimissime sul francese

Tuttosport oggi in edicola è tornato ad affrontare il tema rinnovo del contratto di Theo Hernandez, che dopo qualche voce di mercato in estate (Bayern Monaco e Real Madrid) ha deciso di rimanere al Milan.

Il suo attuale accordo scade nel 2026 e il francese vorrebbe un ingaggio da almeno 7 milioni a stagione, ovvero la quota Leao. Una soglia però che il Milan non vorrebbe raggiungere con gli altri calciatori della rosa: per questo la trattativa al momento è in stand-by.