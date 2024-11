Rinnovo Theo Hernandez, chiara la posizione del Milan: avviso al francese, cosa succede

Rinnovo Theo Hernandez, il Milan vuole prolungare il contratto del francese ma si aspetta un deciso cambio di passo

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan vuole procedere con il rinnovo di Theo Hernandez ma Ibrahimovic ha avvisato il ragazzo: serve un deciso cambio di rotta dal punto di vista del rendimento.

PAROLE – «Theo Hernandez ha lanciato, per bocca dell’agente Quillon, un messaggio chiaro all’ambiente: vuole rimanere a lungo al Milan. Per riuscirvi servono due condizioni: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 e un sostanzioso aumento dell’ingaggio ( attualmente è di 4 milioni più 500 mila di bonus). Al di là di quelle che sono state le incomprensioni degli ultimi mesi, con il ritardo nella trattativa e qualche manovra sbagliata, il nazionale francese deve dimostrare di meritare un ingaggio da top player assoluto. Ma, soprattutto, deve dimostrare di credere nel progetto rossonero sul campo. Il Theo arrivato al Milan 5 anni fa aveva delle lacune difensive che sono state colmate nel corso delle stagioni e per questo motivo gli errori di ieri sono solo di predisposizione mentale (lasciando il proprio avversario in marcatura) e non tecnici. Errori che possono portare a delle riflessioni a 360 grandi anche nella negoziazione per il prolungamento del contratto che prenderà il via tra qualche settimana».