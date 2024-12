Rinnovo Theo Hernandez, il Milan ha un piano preciso: francese accontentato, cifra da urlo

Rinnovo Theo Hernandez, il Milan ha intenzione di accontentare il francese grazie al Decreto Crescita: stipendio alla Leao

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha tutta l’intenzione di accontentare Theo Hernandez sulla questione del rinnovo di contratto:

PAROLE – «In questo contesto, si inserisce anche il discorso relativo al rinnovo. Il blitz milanese di Quilon, agente dell’ex Real Madrid, è stato utile per dare una accelerazione nella trattativa anche se l’accordo ancora non c’è. Anzi, le parti non sono così vicine e serviranno nuovi incontri. ogni dettaglio, in questa fase, può fare la differenza, ricordando come Theo abbia un contratto in scadenza al 30 giugno 2026. L’idea rossonera – anche per evitare insidie provenienti dalle big europee come Manchester United, Real Madrid, Bayern Monaco o PSG – è blindare il giocatore con un accordo lungo, sfruttando i vantaggi del Decreto Crescita, norma ancora applicabile al francese sino al 2029, aumentando la cifra salariale a un ingaggio vicino a quanto percepito da Leao. Contatti costanti, ma intanto Theo cerca la forma migliore per il bene suo, di Fonseca e del Milan».