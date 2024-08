Rinnovo Theo Hernandez Milan: la decisione del club è stata presa

Rinnovo Theo Hernandez Milan: la decisione del club rossonero è questa! Posizione netta per il futuro del terzino francese

Secondo quanto riferito da Tuttosport, al termine della sessione estiva di calciomercato, il Milan intensificherà i contatti per il rinnovo di Theo Hernandez, visto che il contratto del terzino francese – così come quello del connazionale Mike Maignan – va in scadenza il 30 giugno 2026.

La posizione della dirigenza rossonera è chiara: si vuole procedere a prolungare il matrimonio con l’ex Real Madrid, considerato certamente uno dei leader tecnici in campo e nello spogliatoio. «Questo doppio tavolo di contrattazioni sarà l’ennesimo banco di prova nel quale si dovrà cimentare la dirigenza milanista e anche la sua proprietà» scrive il quotidiano torinese.