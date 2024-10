Rinnovo Theo Hernandez, Impallomeni perplesso: «Parlarne ora è paradossale per un motivo»

Rinnovo Theo Hernandez, Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha fatto il punto sul futuro del francese: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del rinnovo di Theo Hernandez, espulso contro la Fiorentina, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «È una situazione paradossale, surreale, al Milan. Hanno puntato su un allenatore che in queste situazioni non è il più adeguato. Theo è una piccola delusione, mi aspettavo di più come leadership e senso di responsabilità. Parlare di rinnovo? Magari se ne parla da mesi, ma dopo la sconfitta di Firenze fa più scalpore ed è comprensibile il malumore dei tifosi. È un giocatore molto forte, che però ultimamente sta vivacchiando, quindi non è il momento di affrontare questo argomento. E poi bisogna riflettere sulla sua volontà di rimanere al Milan. 8 milioni per cosa? Il Milan ha la certezza di giocare sempre per lo scudetto con lui o il resto della squadra?».