Rinnovo Theo Hernandez, clamorosa indiscrezione: la società ha rallentato per quanto riguarda i discorsi sul prolungamento del francese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Theo Hernandez nel calciomercato Milan è tornato in bilico.

Rafa è il futuro rossonero, lo stesso non si può dire di Theo: ha il contratto in scadenza nell’estate 2026 e per firmare il rinnovo chiede un adeguamento dello stipendio. Oggi

non in linea con le prestazioni, motivo per cui il club ha raffreddato la trattativa con gli agenti.

Per scaldarla di nuovo, Theo sa cosa dover fare.