Rinnovo Theo Hernandez, il francese RIBADISCE la propria volontà al club rossonero! Vuole un ingaggio TOP, la posizione di Ibrahimovic

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino francese del Milan vuole restare in rossonero ma con un ingaggio top: la posizione del Diavolo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez ha ribadito al calciomercato Milan la propria intenzione per il futuro: la priorità è restare a Milanello col rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 e con un ingaggio top da circa 7/8 milioni di euro a fronte dei 4.5 percepiti attualmente.

Il club rossonero vuole trattenere l’ex Real Madrid ma i discorsi entreranno nel vivo solo al termine degli Europei: il Milan lo valuta 100 milioni di euro e proprio l’altissima richiesta ha di fatto allontanato tutte le pretendenti.