Rinnovo Reijnders, la volontà del giocatore è chiara: cosa filtra sul centrocampista del Milan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni arrivano ulteriori conferme la chiara volontà del calciomercato Milan di blindare Tijjani Reijnders, faro della squadra di Fonseca e autore di un assist meraviglioso sabato contro il Cagliari.

Il centrocampista olandese si trova benissimo al Milan e continuerebbe volentieri per tanti anni in questo club. Il discorsi per il prolungamento del contratto sono già stati avviati.