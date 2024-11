Rinnovo Reijnders, il Milan ha un piano! Colloquio col papà-agente, tifosi al settimo cielo

Rinnovo Reijnders, il Milan ha una strategia precisa per blindare il centrocampista olandese: colloqui fitti col padre-agente

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha un piano preciso per quanto riguarda il rinnovo di Tijjani Reijnders, centrocampista attualmente in scadenza a giugno del 2028.

Il Milan ha già incontrato il papà-agente di Reijnders e progetta di trovare presto un accordo, da formalizzare se possibile più avanti, a luglio, quando un nuovo quinquennale potrà spostare la scadenza del contratto non al 2029 – come accadrebbe oggi – ma al 2030.