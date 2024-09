Rinnovo Maignan, CAMBIA TUTTO: il portiere ha una super PRETENDENTE. Tifosi increduli

Il portiere del Milan Mike Maignan avrebbe attirato le attenzioni di un top club. Rinnovo in bilico, tifosi preoccupati

Le trattative per il rinnovo di contratto tra il Milan e il suo portiere, Mike Maignan, sono attualmente in una fase di stallo. Questa situazione ha riacceso l’interesse del Real Madrid, che vede nel francese un potenziale sostituto per il suo portiere titolare, spesso infortunato.

La distanza economica tra le richieste di Maignan e l’offerta del Milan è significativa, e questo ritardo nel raggiungere un accordo potrebbe aprire una finestra di opportunità per il Real Madrid. Il club spagnolo, sempre alla ricerca di talenti di alto livello, potrebbe intensificare il proprio interesse e presentare un’offerta concreta a Maignan.

Il portiere francese ha espresso il desiderio di far parte di un progetto vincente e consolidato, il che potrebbe giocare a favore del Real Madrid. Tuttavia, al momento non ci sono ancora sviluppi concreti e la situazione rimane incerta. I tifosi del Milan sono comprensibilmente preoccupati, ma dovranno attendere ulteriori sviluppi per capire se Maignan rimarrà a Milano o se si trasferirà a Madrid.