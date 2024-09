Rinnovo Maignan, i TIFOSI DEL MILAN possono esultare: siamo al RUSH FINALE, le ultimissime sulla squadra rossonera

Sta per arrivare una bellissima notizia per tutti i cuori rossoneri. Come riportato dal Corriere dello Sport il rinnovo di Mike Maignan con il Milan fino al 2028 è sempre più vicino.

Il portiere francese è pronto a firmare a cinque milioni più una serie di bonus di squadra e individuali che, nel caso dovessero scattare, aumenterebbero nettamente il guadagno di Mike (fino a 7 milioni di euro, n.d.r.). Una colonna rossonera, dunque, è pronta a legarsi ulteriormente a questi colori.