Rinnovo Calabria, si va verso un’unica possibilità: presa la decisione!

Rinnovo Calabria, arrivano conferme sul sempre più probabile addio a parametro zero del capitano del Milan a fine stagione

Orazio Accomando, giornalista di DAZN esperto di mercato, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Davide Calabria, il cui rinnovo nel calciomercato Milan è attualmente fermo.

PAROLE – «Milan, da monitorare con attenzione la situazione di Davide #Calabria. Il capitano rossonero andrà in scadenza a giugno e al momento non c’è una trattativa in corso per il rinnovo del suo contratto. Possibilità concreta che possa partire a 0».