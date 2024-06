Rinnovo Calabria: parti già in contatto ma… Cosa filtra sul FUTURO del capitano del Milan, in scadenza nel 2025

Tra i giocatori dell’attuale rosa del Milan in scadenza di contratto tra un anno, e per cui si fanno impellenti i discorsi relativi al rinnovo, c’è anche Davide Calabria.

Il capitano rossonero va infatti in scadenza il 30 giugno 2025 e, secondo quanto riportato da Tuttosport, sebbene le parti siano già in contatto al momento non c’è nessuna intesa. Ecco perchè il Milan si sta tutelando: i rossoneri sono sulle tracce sia di Tiago Santos sia di Emerson Royal.