Rinnovo Calabria, l’ULTIMO aggiornamento non lascia DUBBI! Comunicazione ARRIVATA, terzino spiazzato

Rinnovo Calabria, l’ultimo aggiornamento non lascia dubbi! Comunicazione arriva e terzino spiazzato dalla società

Come riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, prosegue lo stallo assoluto nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Davide Calabria, capitano rossonero legato al club da un contratto fino al 30 giugno del 2025:

PAROLE – «Posso confermare che le trattative per il prolungamento del contratto di Calabria sono in fase di stallo. In questo momento ci sono segnali che le trattative non stanno avanzando e c’è la sensazione che Calabria potrebbe non proseguire al Milan».