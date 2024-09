Rinnovo Calabria, l’ultimo AGGIORNAMENTO allontana il terzino dal Milan! Cosa sta SUCCEDENDO tra le parti

Rinnovo Calabria, stallo totale tra le parti per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno del 2025

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan resta sempre aperto il tema legato al rinnovo di Davide Calabria, capitano rossonero in scadenza di contratto a giugno del 2025. Nonostante siano piovute smentite sulla richiesta di 4 milioni di euro d’ingaggio, a fronte dei 2 attualmente percepiti, la trattativa è in stallo.

La richiesta reale è di un adeguamento intorno ai 2.5 milioni di euro: le parti si riaggiorneranno tra qualche settimana visto che il Milan non può permettersi di perdere a parametro zero uno degli ultimi italiani rimasti in spogliatoio. Prossimi mesi decisivi.